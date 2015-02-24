Номинационный комитет не смог выбрать нового руководителя "Укрзализныци"

Номинационный комитет решил вернуться к рассмотрению 11 кандидатов из так называемого long-листа на вакантную должность директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил глава Номинационного комитета, президент Киевской школы экономики Джордж Логуш.

"Вчера вечером члены Номинационного комитета имели возможность познакомиться с тремя кандидатами. После того как мы внимательно пересмотрели этих кандидатов и учитывая то, что такая процедура проводится первый раз, мы приняли решение посмотреть на других кандидатов из long-листа. Мы попросили, чтобы на следующем заседании (заседание Номинационного комитета проводится каждый понедельник - УНИАН) мы смогли просмотреть этих кандидатов для того, чтобы лучше понимать, как выглядит поле кандидатов", - сообщил Логуш.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 23 февраля, министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский подал на рассмотрение в Номинационный комитет финальный список из трех кандидатов для выбора единственного кандидата на должность директора "Укрзализныци".

Присутствовавший на брифинге управляющий партнер участвующей в конкурсном отборе кандидатов компании Deloitte Андрей Булах сообщил, что всего на должность руководителя «Укрзализныци» было подано 233 резюме, затем эксперты, исходя из наличия у претендентов опыта управления изменениями и управленческой зрелости, сформировали так называемый long-лист из 11 кандидатов на этот пост, которых рекомендовали для проведения интервью.

Кроме того, Булах добавил, что в long-листе кандидатов есть представители украинской железнодорожной отрасли.

Присутствовавший на брифинге министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский отметил, что интервью с кандидатами проходило с участием представителей экспертной группы и его заместителей. Также Пивоварский сообщил, что лично провел собеседования с пятью претендентами.

«После общения с пятеркой, у меня была встреча с моими заместителями и экспертами, в ходе которой мы достигли консенсуса и решили, кто будет подаваться на Номинационный комитет. Таким образом, была выбрана тройка, которая успешно прошла проверку службы безопасности», - сообщил министр.

Также министр отметил, что отбор претендентов проходит публично и незаангажированно, несмотря на обвинения в некоторых СМИ о непрозрачности конкурса, в частности, о том, что эти кандидаты не имеют никакого отношения к железнодорожной отрасли, а двое из них представляют мощные олигархические бизнес-группы.

«Для того, чтобы изменить ситуацию, когда руководителя могут назначить по договоренности, я лично начал процесс децентрализации этой функции для проведения открытого, прозрачного и абсолютно стандартного для корпоративного мира поиска наилучших руководителей», - сказал министр.

Он также отметил, что ведет постоянный диалог с представителями профсоюзных организаций железнодорожников.

«Я общаюсь не только с руководителями профсоюзов, но и с простыми членами профсоюзов. Я понимаю их проблемы, но нужно также понимать, что есть очень много людей, которые не заинтересованы в том, чтобы руководитель «Укрзализныци» прошел не по договоренности, и потому могут использовать профсоюзы», - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины намерен провести прозрачный и открытый конкурс по отбору руководителей 62 государственный компаний, включая ключевые госмонополии.

31 декабря 2014 года Министерство инфраструктуры объявило о старте отбора кандидатов на должности генеральных директоров «Укрзализныци», аэропорта «Борисполь» и аэропорта «Львов», который будет осуществляться совместно с экспертами консалтинговых компаний Talent Advisors, ЕBS и Deloitte.

Министерство инфраструктуры Украины опубликовало на своем сайте финальный список кандидатов конкурса по отбору на должность генерального директора "Укрзализныци", в частности это Дина Немирович – финансовый директор, директор по стратегии одной из ведущих фармацевтических компаний Украины "Фармак" (занимает должность с 2010 года и по настоящее время), Евгений Ромащин – генеральный директор машиностроительной компании Corum Group, входящей в холдинг СКМ Рината Ахметова (занимает должность с 2010 года и по настоящее время), Дэниел Валк – генеральный директор компании North American Interpipe, которая является подразделением трубно-колесной компании "Интерпайп" Виктора Пинчука (занимал должность с февраля 2010 года и по октябрь 2014 года).