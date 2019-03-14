Boeing рекомендовал приостановить полеты всех самолетов 737 MAX

По информации пресс-службы компании, флот Boeing 737 MAX состоит из 371 самолета по всему миру.

Американская корпорация Boeing поддержала решение Федерального авиационного управления США (FAA) и рекомендовала приостановить эксплуатацию всех самолетов 737 MAX после крушения лайнера этого типа в Эфиопии, в результате чего погибли более 150 человек. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

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«Boeing по-прежнему полностью уверен в безопасности 737 MAX. Тем не менее, после консультации с Федеральным авиационным управлением США (FAA), Национальным советом по безопасности на транспорте США (NTSB) и авиационными властями и его клиентами по всему миру, Boeing определил - из-за предосторожности и для того, чтобы успокоить общественность в безопасности воздушного судна - рекомендовать FAA временную приостановку полетов флота Boeing 737 MAX, которая состоит из 371 самолета по всему миру», - говорится в сообщении.

Президент, генеральный директор, председатель The Boeing Company Денис Муйленбург выразил от имени всей команды Boeing соболезнования семьям и близким тех, кто погиб в этих двух трагических авариях.

«Мы поддерживаем этот активный шаг из-за предосторожности. Безопасность является основной ценностью в Boeing, пока мы строим самолеты, и так будет всегда. Больше нет приоритетов для нашей компании и нашей отрасли. Мы делаем все возможное, чтобы понять причину несчастных случаев в партнерстве со следователями, развернуть меры по повышению безопасности и помочь избежать повторения», - отметил он.

Как соообщал УНИАН, 10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, среди которых были граждане 35 стран.

Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода - в конце октября 2017 года Boeing 737 Maх 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

Сразу после катастрофы в Эфиопии многие страны приостановили полеты Boeing 737 Max 8. В частности, запрет над полетами над Европой ввело Агентство по авиационной безопасности Евросоюза (EASA).

Государственная авиационная служба Украины 13 марта также приняла решение запретить полеты на самолетах Boeing 737-8 Max или Boeing 737-9 Max в пределах, с или над территорией Украины.

До вчерашнего дня США оставались одной из последних стран, решивших продолжить эксплуатацию самолетов Boeing 737 Mах 8.

Однако, вечером 13 марта президент США Дональд Трамп распорядился немедленно приостановить полеты самолетов Boeing 737 Max 8 и Max 9.