Украина нащупала 3G: когда появится новая связь и сколько будет стоить

Нацкомиссия по регулированию связи 23 февраля собрала под одной крышей «сливки» топ-менеджмента рынка телекоммуникаций для проведения процедуры торгов «с голоса» в рамках конкурса на получение лицензий на связь в стандарте UMTS (3G). Перед началом действа его участники и эксперты то и дело перешептывались - «исторический момент», «событие десятилетия для телеком-рынка».

После открытия ценовых предложений операторов результаты состоявшихся торгов стали неожиданностью как для участников рынка, так и для экспертов.

На долгожданных торгах в борьбу за право на 3G-лицензию по лоту №1 вступило два оператора: «МТС Украина», а также входящий в группу донецкого бизнесмена Рината Ахметова СКМ оператор «Астелит». Мало кто на рынке ожидал от последнего предпосылок к борьбе за первый лот. Это, в первую очередь, связывалось с не совсем благоприятным финансовым положением компании (в 2014 году из-за роста долларовых и еврокредитов оператор увеличил чистый убыток в 21 раз – до 5,6 млрд грн).

Ранее эксперты рынка отмечали, что выставленные на продажу лоты не равнозначны по своей ценности. Более «качественным» является второй лот, в радиочастотных полосах которого не будут наблюдаться значительные помехи. Победителю по данному лоту не нужно будет «очищать» частоты, что влечет за собой дополнительные расходы на покупку фильтров. Наиболее «загрязненным», по словам экспертов, является третий лот.

Таким образом, можно было предположить, что настоящая борьба начнется именно за второй лот. Тем не менее, на открытых торгах в понедельник, 23 февраля, «темная лошадка» «Астелит» сумела всех удивить. После увеличения цены с 2,708 млрд грн до 3,355 млрд грн, life:) таки вырвал победу по первому лоту.

Второй лот достался оператору «МТС Украина» за 2,715 млрд грн, а третий – «Киевстару» за 2,7 млрд грн.

Представители конкурирующих операторов не скрывали своего удивления от заявленной «Астелитом» суммы.

«Я, честно говоря, очень удивлен, что наши конкуренты - «Астелит» пошли на это, имея большие убытки. Но это их дело, как они будут возвращать эти вложения», - отметил директор по корпоративному управлению и контролю «МТС Украина» Олег Проживальский.

«Мы крайне удивлены нашими конкурентами («Астелитом» - УНИАН), которые переплатили огромные деньги за первый лот, примерно на 600 млн грн больше. В данном случае, 600 млн грн – это цена конверсии,… или по нынешнему курсу доллара к гривне это - 700 базовых станций», - заявил президент «Киевстара» Петр Чернышов.

По мнению эксперта рынка телекоммуникаций Елены Минич, возможной причиной такого значительного повышения цены за лот может быть то, что у эксклюзивного до недавнего времени владельца 3G-лицензии оператора «Три Моб» есть частоты как раз в соседнем диапазоне с частотами первого лота. Учитывая, что «Три Моб», как и «Астелит», входит в группу Ахметова СКМ, после консолидации радиочастотного диапазона цена за общую полосу будет значительно дороже отдельно взятых диапазонов.

«Если два диапазона объединить, то в перспективе 55 МГц может стоить гораздо больше, чем два отдельно взятых диапазона», - отметила Минич.

После такого неожиданного начала можно было бы предположить, что «МТС Украина» и «Киевстар» начнут беспощадный поединок за «желанный» второй лот. Однако, не тут-то было. Вторая лицензия без какой-либо борьбы досталась «МТС-Украина» по стартовой цене 2,715 млрд грн. Соответственно, «Киевстар» автоматически стал победителем конкурса на 3G связь по третьему лоту с предложенной им стартовой ценой 2,7 млрд грн.

Как объяснил Чернышов, «Киевстар» не стал участвовать в торгах по второму лоту, так как, получив лицензию по номиналу, оператор сможет «сконцентрировать свои усилия на построении сети».

«Мы довольны результатом аукциона», - подчеркнул топ-менеджер.

Как считает Минич, учитывая поведение «Киевстара» во время торгов, тактика оператора заключалась в том, чтобы не торговаться.

«Для «Киевстара», видимо, экономически более выгодно потратить деньги на дополнительные фильтры в третьем спектре. Это - точно гораздо дешевле, чем 655 млн грн, которые заплатил сверх номинала «Астелит», - предположила Минич.

Таким образом успешно проведенные торги разорвали десятилетнюю цепь неудач по внедрению новых технологий в Украине, и принесли в государственный бюджет почти 8,8 млрд грн.

Когда украинцы получат 3G

Несмотря на успешное завершение торгов, операторы в один голос заявили, что не стоит надеяться на скорый запуск связи третьего поколения в Украине, проведение конкурса вовсе не означает, что уже завтра в нашей стране появится скоростной мобильный интернет.

В первую очередь, операторы возьмутся за развертывание сетей в городах-миллионниках - Киеве, Одессе, Львове и Днепропетровске. В дальнейшем будут следовать условиям тендера, и в течение 18 месяцев планируют запустить сеть третьего поколения на территории всех областных центров Украины.

Тем не менее, основными проблемами, с которыми могут столкнуться победители конкурса, являются традиционно бюрократические процедуры.

В Нацкомиссии по регулированию связи отметили, что операторы смогут получить свои лицензии только после оплаты всей суммы. Также компании обязаны будут перечислить Минобороны более 1,6 млрд грн за проведение конверсии радиочастот и заключить договоры с ведомством в течение двух месяцев.

«Мы получим лицензию на руки, в лучшем случае, через месяца 2-3. Без этого мы не сможем подать заявку на частоты для регистрации базовых станций. Поэтому, думаю, что раньше ноября первых станций ждать незачем, даже просто по документарным соображениям», - прогнозирует генеральный директор «МТС Украина» Иван Золочевский.

Кроме того, для эксплуатации базовых станций операторам необходимо будет получить большое количество разрешительной документации в Госцентре радиочастот (УГЦР).

«Я немного опасаюсь, сможет ли УГЦР обработать такой большой поток документов от трех операторов, потому что только «МТС Украина» в этом году подаст несколько тысяч таких документов», - заявил Проживальский.

В «Киевстаре» отмечают, что в Киеве связь 3G будет доступна для абонентов не позже, чем через полгода.

«По условиям аукциона, мы должны первую связь в каком-то первом регионе запустить в течение 6 месяцев. Мы точно выдержим эти сроки», - уверил Чернышов.

На скорое внедрение 3G в Украине надеются и в Администрации президента.

«Теперь дело за операторами, но там, где бизнес, все будет быстро», - написал на своей странице в Facebook замглавы АП Дмитрий Шимкив.

В целом же, согласно условиям тендера, операторы обязаны полностью покрыть территорию Украины сетью нового поколения в течение ближайших 6 лет.

Ожидание и реальность

По мнению экспертов, успешное завершение конкурса по продаже лицензий на новые технологии связи позволит привлечь большие инвестиции в госбюджет. Кроме оплаты стоимости лицензий операторам необходимо будет вложить немалые средства в построение сетей. По предварительным оценкам операторов, общая сумма инвестиций в создание сети связи третьего поколения, с учетом уже вложенных средств, составляет порядка 1 млрд долларов, большая часть из которых осядет в государственной казне.

«Помимо прямых поступлений денежных средств, нужно учитывать инвестиции операторов в развитие сети. Около 40% средств будут потрачены на приобретение иностранного оборудования, а 60% останутся в стране в виде оплаты за работы, услуги и тому подобное», - прогнозировала ранее глава Интернет ассоциации Украины Татьяна Попова.

Кроме того, по мнению экспертов, развитие новых технологий связи для Украины является хорошей возможность увеличить интернет-покрытие, что повлечёт за собой приток инвестиций из смежных отраслей, таких как, например, IT-сфера.

В то же время, у высокой цены за проданные 3G-лицензии есть и другая сторона медали, которая вряд ли понравится украинским абонентам. Дело в том, что из-за немалых затрат на покупку лицензий и строительство сетей победители торгов прямо заявили, что стоимость 3G связи для конечных пользователей будет на порядок выше, чем цена на предоставляемую связь 2G.

«Будущие потребители 3G должно понимать, что эта связь не может стоить столько же, сколько сейчас стоит 2G», - сказал Чернышов.

Исходя из этого, даже при положительном сценарии запуска первых 3G сетей до конца года, не стоит ожидать, что будет колоссальный спрос на данную услугу среди абонентов операторов.

«Для бюджета повышение цены на торгах - всегда хорошо. Для оператора - любые затраты лягут в себестоимость и отразятся на тарифах в итоге», - отметила Минич.

Операторы не берутся назвать цену, которую будут платить украинцы за скоростной мобильный интернет. Несмотря на это, Рубикон телеком-сектора пройден и принципиальный вопрос выдачи лицензий на 3G в Украине нашел свое логическое завершение. Дальнейшее развитие ситуации с запуском третьего поколения связи отныне перешло из политической в коммерческую плоскость. Теперь именно от мобильных операторов будут зависеть сроки и цены на 3G связь.

Антон Кулиш (УНИАН)