Европейский лоукост требует компенсации за приостановку эксплуатации Boeing 737 Max - СМИ

Флот Norwegian Air насчитывает восемнадцать самолетов Boeing 737 Max 8, которые использует в основном для трансатлантических рейсов между Европой и восточным побережьем США.

Европейская лоукост-авиакомпания Norwegian Air требует компенсации от компании Boeing в связи с приостановкой эксплуатации самолетов 737 Max.

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Как передает CNN, Norwegian стала первой авиакомпанией, которая публично заявила, что потребует, чтобы Boeing заплатил за потерянное время полета.

Ожидается, что другие авиакомпании последуют их примеру.

Отмечается, что во флоте авиакомпании Norwegian Air насчитывается восемнадцать самолетов Boeing 737 Max 8, которые используются в основном для трансатлантических рейсов между Европой и восточным побережьем США. При этом авиакомпания заказала более 100 таких самолетов.

"Совершенно очевидно, что мы не возьмем на себя расходы, связанные с новым самолетом, который мы должны временно поставить на парковку. Мы отправим этот счет тем, кто производит этот самолет", - отметил генеральный директор Norwegian Air Бьёрн Кьос в обращении к клиентам.

Также Кьос принес извинения клиентам, пострадавшим от приостановки эксплуатации самолетов, и сказал, что о пассажирах позаботятся путем объединения рейсов, перераспределения самолетов и перебронирования клиентов в других авиакомпаниях.

По его словам, Norwegian Air потеряла всего 1% мест из-за приостановки эксплуатации, и он надеется, что самолеты скоро вернутся в воздух.

Также отмечается, что Boeing уже имеет опыт с выплатой ущерба авиакомпаниям. Так, в 2013 году Boeing выплатил компенсацию авиакомпаниям, пострадавшим в результате приземления в 2013 году самолетов 787 Dreamliner после того, как загорелись батареи некоторых самолетов.

Трехмесячное остановка эксплуатации этих самолетов было во всем мире, но это произошло, когда только 50 из этих самолетов были в эксплуатации.

На данный момент в эксплуатации находится более 350 самолетов 737 Max различных конфигураций, которые уже доставлены авиакомпаниям по всему миру.

Как сообщал УНИАН, 10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, среди которых были граждане 35 стран.

Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода - в конце октября 2017 года Boeing 737 Maх 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

Сразу после катастрофы в Эфиопии многие страны приостановили полеты Boeing 737 Max 8. В частности, запрет над полетами над Европой ввело Агентство по авиационной безопасности Евросоюза (EASA).

Государственная авиационная служба Украины 13 марта также приняла решение запретить полеты на самолетах Boeing 737-8 Max или Boeing 737-9 Max в пределах, с или над территорией Украины. До вчерашнего дня США оставались одной из последних стран, решивших продолжить эксплуатацию самолетов Boeing 737 Mах 8.

Однако вечером 13 марта президент США Дональд Трамп распорядился немедленно приостановить полеты самолетов Boeing 737 Max 8 и Max 9.