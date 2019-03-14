Во Львове начала работу европейская платформа для заказа такси Bolt

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно загрузить мобильное приложение Bolt (Taxify).

Одна из ведущих европейских платформ для заказа поездок Bolt (ранее Taxify) объявила о старте работы во Львове с сегодняшнего дня.

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Об этом сообщила компания на своей странице в Facebook.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно загрузить мобильное приложение Bolt (Taxify).

Добавим, по случаю запуска сервиса во Львове пользователям предлагаются скидки на поездки, которые могут достигать 50%.

Напомним, европейская платформа для заказа поездок провела ребрендинг сервиса, сменив логотип и название на Bolt.

Как сообщал УНИАН, 15 июня 2018 года Taxify начала работать в Украине.

Справка УНИАН. Taxify - европейская маркетинговая платформа для заказа поездок, была основана в Эстонии в 2013 году Маркусом Виллигом. Инвесторами компании являются Daimler, Didi Chuxing, Korelya Capital и сооснователь TransferWise Таавет Хинрикус. Услугами Taxify пользуется 25 миллионов клиентов в более чем 30 странах мира.