Цена на автогаз в Украине почти достигла 11 гривень за литр

По состоянию на 14 марта средние цены на сжиженный газ в Украине выросли до 10,97 грн/л.

Ряд сетей АЗС в Украине с 13 по 14 марта повысили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-20 коп. за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Так, на Shell цены выросли на 20 копеек за литр, до 11,19 грн, на ОККО – на 10 копеек за литр, до 11,49 грн. На АЗС AMIC и ГК «Приват» автогаз подорожал до 10,8 грн. На столичных «БАРС» пропан-бутан подорожал на 10 копеек за литр, до 10,89 грн.

В регионах на 7-20 копеек за литр цены повысили Marshal, Parallel, «Катрал Юг» и др.

По состоянию на 14 марта средние цены на сжиженный газ в Украине выросли до 10,97 грн/л.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2018 года цена на автогаз на АЗС в Украине достигла рекордных 16,99 грн за литр. После этого цены начали снижаться и к середине февраля этого года достигли 10,3 грн/л.