В Киеве прошел лежачий протест велосипедистов (фото, видео)

Акцию решили провести после очередной аварии, когда автомобиль насмерть сбил велосипедиста.

Около здания Киевской городской государственной администрации (КГГА) состоялся лежачий протест велосипедистов с требованиями создать в столице единые правила велосипедного движения на автодорогах общего назначения.

Об этом сообщает Ассоциация велосипедистов Киева на странице в Facebook.

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Протест состоялся вследствие смерти велосипедиста, который умер спустя 12 дней после ДТП.

В сообщении указали, что "после 12-дневной борьбы за жизнь умер велосипедист Мужаев Диас Иванович". Его на велопереезде сбила машина, которая на скорости поворачивала с ул. Бажана на ул. Ревуцкого.

"На этой неделе после 12-дневной борьбы за жизнь умер Мужев Диас Иванович. Его на велопереезде сбила машина, которая на скорости поворачивала с Бажана на Ревуцкого. Причиной этого являются действия чиновников, которые сидят в КГГА - саботаж развития велосети города, перевод финансирования на другое, проектные работы, которые длятся годами и не заканчиваются ничем, и уголовное увеличение скорости на магистралях до 80 км/ч. Если они переступают через нас по своим делам, то пусть попробуют это сделать физически, по дороге на заседание Киевсовета", - объясняют организаторы акции.