Boeing приостановил поставки самолетов модели 737 MAX

При этом в компании добавили, что продолжают производить самолеты данной модели.

Компания Boeing продолжает производить самолеты модели 737 MAX, хотя и временно не будет их поставлять.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Boeing.

"Я подтверждаю, что мы приостанавливаем поставки 737 MAX в связи с временным прекращением их полетов", - сказал он. "Пока не знаю этого. Мы продолжаем выпускать эти самолеты, производить их, - добавил он, отвечая на вопрос о том, на какой срок компания прекращает поставки. - Мы оцениваем ситуацию в связи некоторыми другими факторами".

Как сообщал УНИАН, Федеральное авиационное управление США заявило о приостановке полетов лайнеров Boeing 737 MAX в американском воздушном пространстве.

10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года самолет этой же модели разбился в Индонезии, погибли 189 человек.

После катастрофы в Эфиопии многие страны мира, включая США, государства ЕС и страны А, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX.

Компания Boeing ранее выразила уверенность в безопасности самолетов данной серии.