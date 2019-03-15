В ЕС пока не знают, когда будет подписано «открытое небо» с Украиной

Ранее Мининфраструктуры планировало подписать соглашение на следующий день после Brexit.

В Европейском Союзе пока не знают, когда будет подписано соглашение о совместном авиационном пространстве («открытом небе») с Украиной.

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Об этом корреспонденту УНИАН сказал глава делегации по кооперации Украины с ЕС Штефан Шлеунинг.

«Мы пока что не знаем. Это политический процесс, и мы надеемся, что результаты будут скоро. Увидим. Этот процесс идёт. Мы надеемся, что будет как можно быстрее. Но я не могу сказать точную дату», - отметил он.

В свою очередь руководитель команды экспертов проекта SAFER-U Кахи Кваташидзе подчеркнул, что даже после подписания соглашения о «едином небе» Украине потребуется переходной период.

«Не надо думать, что сразу после подписания, завтра все будет работать. Надо пройти переходной период. Имплементировать все регуляции, обучить людей и все сертифицировать. К примеру, Грузия после подписания до сих пор продолжает осуществлять мероприятия по соответствию с ЕС», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в феврале министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что не теряет надежды подписать соглашение о совместном авиационном пространстве («открытом небе») между Украиной и Европейским Союзом в текущем году, несмотря на неопределенность в ситуации с выходом Великобритании из состава ЕС.

Ранее Мининфраструктуры планировало подписать соглашение на следующий день после Brexit - выхода Великобритании из состава ЕС, которое было запланировано на конец марта 2019 года. Однако 14 марта британские парламентарии проголосовали за перенос выхода страны из Евросоюза на три месяца.

Украина на протяжении нескольких лет ведет переговоры с ЕС об общем авиационном пространстве, которое позволило бы украинским и европейским авиакомпаниям свободно работать на пространстве Евросоюза и Украины. Вместе с тем подписание соглашения невозможно без решения спора между Великобританией и Испанией касательно Гибралтара, и Украина не имеет права самостоятельно принимать какие-либо односторонние решения в данном направлении.

Вопрос определения этой территории обсуждается европейской и украинской сторонами с июня 2014 года. При этом в остальной части соглашение было парафировано еще в 2013 году.