Власти США обвинили экс-главу Volkswagen в обмане инвесторов

В Комиссии отметили, что Volkswagen делал ложные и вводящие в заблуждение инвесторов заявления о качестве авто и их соответствии экологическим нормам.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила компании Volkswagen и ее экс-руководителю Мартину Винтеркорну обвинения в обмане инвесторов в рамках расследования "дизельного скандала".

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз регулятора.

"Компания делала ложные и вводящие в заблуждение инвесторов заявления о качестве автомобилей и их соответствии экологическим нормам", - подчеркнула комиссия.

Как она указала, германский автомобильный концерн в 2014-2015 годах выпустил ценные бумаги на 13 миллиардов долларов, скрыв при этом, что более 500 тысяч его дизельных автомобилей в США превышали допустимые нормы по выбросам выхлопных газов. В итоге автопроизводитель получил выгоду в размере нескольких сотен миллионов долларов, размещая свои ценные бумаги по более привлекательным ставкам, заметила комиссия.

В мае 2018 года обвинения в сговоре и мошенничестве Винтеркорну предъявила прокуратура штата Мичиган.

Концерн Volkswagen признался в манипуляциях с показателями выхлопов в сентябре 2015 года. Как выяснилось, его автомобили были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопе. В действительности же они в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.

В январе 2017 года компания согласилась выплатить правительству США штраф в размере 4,3 миллиарда долларов. В декабре того же года один из бывших менеджеров американского подразделения Volkswagen Оливер Шмидт был приговорен к семи годам тюрьмы по обвинениям в причастности к фальсификации данных о загрязнении воздуха.