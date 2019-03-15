Госавиаслужба назвала условия для запуска аэропортов Мариуполя и Бердянска

Запустить аэропорты для гражданской авиации можно только после уменьшения буферной зоны военного конфликта, отметили в ведомстве.

Запустить аэропорт «Мариуполь» или «Бердянск» для гражданской авиации можно только после уменьшения буферной зоны военного конфликта.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава Госавиаслужбы Александр Бильчук.

«Если аэропорт примет решение о возобновлении своей работы, то необходимо иметь все сертификаты и соответствовать требованиям по безопасности. Необходимо учитывать, что возле аэропортов, которые находятся рядом с зоной конфликта, существует буферная зона, - сказал он. - Поэтому если будет принято решение и будут факторы, которые позволят уменьшить буферную зону аэропортов, то лишь тогда будет приниматься решение о возобновлении деятельности этих аэропортов».

Бильчук отметил, что сейчас проводится работа по изучению возможности запустить аэропорт «Мариуполь» для гражданской авиации.

«Хочу отметить, что президент Порошенко только поставил задачу изучить вопрос возобновления работы аэропорта «Мариуполь». И лишь после этого будет приниматься решение», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году министр инфраструктуры Владимир Омелян предложил реконструировать аэропорт «Бердянск». При этом восстановление аэропорта Мариуполя, по его словам, «невозможно в связи с безопасностью».

В июне 2014 года Государственная авиационная служба Украины в связи с напряженной ситуацией на востоке страны, из-за невозможности обеспечения безопасности авиапассажиров и полного контроля над всеми технологическими процессами отозвала сертификаты эксплуатантов у трех аэропортов: Донецкого, Луганского и Мариупольского.