''Это тупик'': УЗ обвинили в необоснованных планах увеличить тарифы на грузоперевозки на 25%

По мнению Каленкова, более детальный разбор идеи с единовременным тарифом показывает — реальная потребность “Укрзалізниці” не 15, а 7%.

Железнодорожная компания-монополист “Укрзалізниця” хочет вновь поднять тариф на грузовые перевозки, в этот раз на 25%.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL по итогам расширенной встречи по вопросам проблем транспортной системы заявил глава объединения "Укрметаллургпром” Александр Каленков. По его мнению, компания-монополист не может внятно объяснить почему цены на грузоперевозки должны взлететь снова, ведь явных предпосылок этому нет. За прошлый год расходы грузоотправителей выросли на 30-35%, это было связано с 15% повышением тарифа непосредственно УЗ, а также либерализацией вагонной составляющей. Ни одна промышленность любой страны мира не может вынести такое повышение на треть. В начале 2019 года мы снова столкнулись с позицией, что железнодорожной компании нужны деньги”, — подчеркнул Каленков.

При этом глава объединения считает, что любые тарифы должны быть взвешенными. Можно попросту взять все доходы и расходы “Укрзалізниці”, оценить разницу и адекватно подойти к цене. Правда, тут важно проконтролировать монополиста в вопросе искусственного повышения тарифа.“Выносятся два вопроса на широкое обсуждение: автоматическая индексация тарифа, а также единовременное повышение на 14%. Как я понял, в ходе дискуссии все поняли — автоматическая индексация сейчас несвоевременная. То, что у нас называется тарифом, — не отображает реальную себестоимость грузовых перевозок. Сначала будет создана Независимая комиссия по урегулированию тарифов в сфере транспорта, которая и создаст методику, реальную себестоимость перевозок и мы сможем вернуться к обсуждению вопроса…” — уверен эксперт.

Также, по мнению Каленкова, более детальный разбор идеи с единовременным тарифом показывает — реальная потребность “Укрзалізниці” не 15, а 7%.“Расходы выросли на 8,5 млрд гривен. Они получили дополнительный доход, не связанный с индексацией — 4,3, млрд гривен. Вот эти 4 млрд можно компенсировать подняв тариф не на 15, а на 7%. Об этом говорил и я, и “Укрзалізниця”. Если же есть другие предложения, то давайте их обсуждать в рамках рабочей комиссии, которая будет создана вскоре...” — считает глава объединения "Укрметаллургпром” .

Отметим, что “Укрзалізниця” настаивает на очередном повышении тарифа на грузовые перевозки. В течении года компания планирует увелечение их на четверть.