С сегодняшнего дня столичный Шулявский мост закрыт на реконструкцию: схема объезда

На период проведения реконструкции путепровода изменена схемы проезда и курсирования общественного транспорта.

В субботу, 16 марта, закрывается на реконструкцию Шулявский мост, в связи с чем изменены схемы проезда и курсирования общественного транспорта.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

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Отмечается, что демонтажные работы начнутся 17 марта. Сначала будут выполнять демонтаж: контактной сети, опор освещения, карнизных блоков, консолей тротуаров, самих балок пролетных строений и частичный демонтаж ростверков, а также разборка асфальтно-бетонного покрытия.

Планируется до конца 2019 года, в частности, завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина – 741 м), лево - и правоповоротних съездов, реконструкцию подземного пешеходного перехода, благоустройства и озеленения.

В КГГА обращают внимание, что на путях объезда предусмотрена организация одностороннего движения автомобильного транспорта, а именно: улица Антона Цедика (до пересечения с улицей Петра Нестерова) и улица Петра Нестерова будут переведены в режим одностороннего движения; улица Гарматная (до пересечения с улицей Выборгской) и улица Выборгская также будут переведены в режим одностороннего движения.

Общественный транспорт с 16 марта на время реконструкции Шулявского путепровода изменит свою работу.

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Кроме того, на период проведения реконструкции Шулявского путепровода изменится работа автобусных маршрутов в режиме маршрутного такси.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 18 августа 2018 года были перекрыты съезды Шулявского путепровода в связи с началом реконструкции развязки. Строители начали работы по переносу и расширению ливневой канализации, водопровода, телефонных и электрокабелей в пределах въезда/съезда путепровода.

В октябре прошлого года главный инженер КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева» Александр Здольник сообщил, что во время демонтажа мостового перехода проспект Победы не будут перекрывать для транспорта полностью, только частично ограничат движение по одной полосе. Предусмотрено, что работы будут проводить ночью.

По словам Здольника, проект предусматривает снос литейного цеха завода «Большевик».

Реконструкция Шулявского путепровода продлится около 1,5 года и обойдется в 830 млн грн.