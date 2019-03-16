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Boeing выпустит обновленное ПО для 737 MAX до конца марта

14:16, 16 марта 2019
Транспорт
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Иллюстрация \ REUTERS

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Компания работает над ПО противостопорных систем и дисплеев пилотов.

За последние полгода самолеты этого типа дважды терпели крушения, падая во время взлета из аэропортов Джакарты (Индонезия) и Аддис-Абебы (Эфиопия). Последняя катастрофа произошла 10 марта. Через некоторое время запрет на полеты этих самолетов в своем воздушном пространстве ввели почти все страны мира.

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Теги: #Boeing#программное обеспечение