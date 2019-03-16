Boeing выпустит обновленное ПО для 737 MAX до конца марта
14:16, 16 марта 2019Транспорт
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Компания работает над ПО противостопорных систем и дисплеев пилотов.
Иллюстрация \ REUTERS
Boeing планирует выпустить обновленное программное обеспечение (ПО) для самолета 737 MAX в течении 7–10 дней.
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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Компания работает над ПО противостопорных систем и дисплеев пилотов.
За последние полгода самолеты этого типа дважды терпели крушения, падая во время взлета из аэропортов Джакарты (Индонезия) и Аддис-Абебы (Эфиопия). Последняя катастрофа произошла 10 марта. Через некоторое время запрет на полеты этих самолетов в своем воздушном пространстве ввели почти все страны мира.
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