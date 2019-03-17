Boeing представил самый длинный пассажирский самолет в мире

По данным авиапроизводителя, длина нового лайнера составляет 77 м, размах крыльев - 72 м.

Американский авиастроитель провел закрытую выкатку пассажирского самолета Boeing 777X, который сам назвал «самым большим и экономичным двухдвигательным авиалайнером в мире». Местом презентации стал город Эверетте, штат Вашингтон.

Об этом сообщает Naked Science.

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По данным авиапроизводителя, длина нового лайнера составляет 77 м, размах крыльев - 72 м.

Самолет не является полностью новой разработкой: в качестве базы использовали широкофюзеляжный пассажирский самолет для авиалиний большой протяженности Boeing 777.

Впрочем, у 777X есть как минимум одно значительное отличие. Самолет снабдили двигателями GE9X - самыми большими авиационными двигателями в мире. Еще одной важной особенностью стало новое крыло из композитных материалов.

Самолет может укрепить пошатнувшиеся на мировом рынке позиции Boeing.

Как сообщал УНИАН, Boeing планирует выпустить обновленное программное обеспечение (ПО) для самолета 737 MAX в течение 7–10 дней. За последние полгода самолеты этого типа дважды терпели крушения, падая во время взлета из аэропортов Джакарты (Индонезия) и Аддис-Абебы (Эфиопия). Последняя катастрофа произошла 10 марта. Через некоторое время запрет на полеты этих самолетов в своем воздушном пространстве ввели почти все страны мира.