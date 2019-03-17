В Киеве начался демонтаж Шулявского путепровода

В мэрии напоминают, что движение транспорта на время реконструкции Шулявского путепровода организовано по прилегающим улицам.

В Киеве на Шулявском путепроводе начались работы по демонтажу.

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Об этом сообщил заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Дмитрий Давтян на своей странице в Facebook.

В мэрии напоминают, что движение транспорта на время реконструкции Шулявского путепровода организовано по прилегающим улицам.

Так, на путях объезда предусмотрена организация одностороннего движения автомобильного транспорта, а именно: улица Антона Цедика (до пересечения с улицей Петра Нестерова) и улица Петра Нестерова будут переведены в режим одностороннего движения; улица Гарматная (до пересечения с улицей Выборгской) и улица Выборгская также будут переведены в режим одностороннего движения.

В КГГА напоминают, что общественный транспорт с 17 марта на время реконструкции Шулявского путепровода изменит свою работу, в том числе маршрутные такси.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 18 августа 2018 года были перекрыты съезды с Шулявского путепровода в связи с началом реконструкции развязки.

Реконструкция продлится около 1,5 года, стоимость работ - 830 миллионов гривень.