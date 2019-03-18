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В ГРС сомневаются, есть ли причины повышать тарифы на грузоперевозки УЗ

11:05, 18 марта 2019
Транспорт
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фото УНИАН

Как заявила глава ГРС Ксения Ляпина по итогам совещания по вопросу о повышении тарифа, в ближайшие несколько дней экспертная группа из представителей УЗ, а также заинтересованных отраслевых предприятий, выработает компромиссный вариант.

"На мой взгляд, должна быть прозрачность тарифных решений со стороны "Укрзалізниці", прогнозируемость тарифов. Поэтому предлагаю создать экспертную рабочую группу при Министерстве инфраструктуры, с представителями УЗ, а также ассоциациями, представляющими бизнес, и затем принять единое решение…" - подчеркнула Ляпина.

Компания-монополист уже получила достаточное количество денег от либерализации вагонной составляющей. И хотя в УЗ говорят о том, что деньги потрачены на инвестиции, это достаточно большие средства, которые во многом могут покрыть и другие затраты.

При этом руководство железнодорожного перевозчика уверяет, что для покрытия расходной части нужно увеличить тарифы на перевозки.           

Такое предложение вызвало ажиотаж и негативную реакцию со стороны аграрных и металлургических ассоциаций, которые недовольны очередным повышением.

К примеру, глава объединения "Укрметаллургпром” Александр Каленков открыто высказал сомнение во взвешенности нового тарифа, который может нанести вред промышленности. Ведь он подымается ежегодно, а бизнес не может постоянно платить больше и содержать предприятие монополиста.

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Теги: #тарифы на грузоперевозки Укрзализныця#Укрзализныця грузовые вагоны#грузовые перевозки