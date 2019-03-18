В ГРС сомневаются, есть ли причины повышать тарифы на грузоперевозки УЗ

Руководство железнодорожного перевозчика уверяет, что для покрытия расходной части нужно увеличить тарифы на перевозки.

Государственная регуляторная служба не поддержала индексацию тарифов на грузоперевозки, которую активно продвигает "Укрзалізниця".

Как заявила глава ГРС Ксения Ляпина по итогам совещания по вопросу о повышении тарифа, в ближайшие несколько дней экспертная группа из представителей УЗ, а также заинтересованных отраслевых предприятий, выработает компромиссный вариант.

"На мой взгляд, должна быть прозрачность тарифных решений со стороны "Укрзалізниці", прогнозируемость тарифов. Поэтому предлагаю создать экспертную рабочую группу при Министерстве инфраструктуры, с представителями УЗ, а также ассоциациями, представляющими бизнес, и затем принять единое решение…" - подчеркнула Ляпина.

Компания-монополист уже получила достаточное количество денег от либерализации вагонной составляющей. И хотя в УЗ говорят о том, что деньги потрачены на инвестиции, это достаточно большие средства, которые во многом могут покрыть и другие затраты.

При этом руководство железнодорожного перевозчика уверяет, что для покрытия расходной части нужно увеличить тарифы на перевозки.

Такое предложение вызвало ажиотаж и негативную реакцию со стороны аграрных и металлургических ассоциаций, которые недовольны очередным повышением.

К примеру, глава объединения "Укрметаллургпром” Александр Каленков открыто высказал сомнение во взвешенности нового тарифа, который может нанести вред промышленности. Ведь он подымается ежегодно, а бизнес не может постоянно платить больше и содержать предприятие монополиста.