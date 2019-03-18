На столичной Куреневке начал разваливаться мост над улицей Вышгородской

При этом возле самого моста в месте разрушения находится остановка общественного транспорта.

В Киеве на Куреневке начал разрушаться железнодорожный путепровод над улицей Вышгородской.

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В частности, на мосту появились трещины, отваливаются части облицовки, сообщает издание "Вечерний Киев".

Сообщается, что на железнодорожном путепроводе через улицу Вышгородскую появились трещины. Кроме того, разрушается облицовка моста - две облицовочные плиты уже обвалились на тротуар. При этом возле самого моста в месте разрушения находится остановка общественного транспорта.

Отмечается, что этим транспортным сооружением занимается Юго-Западная железная дорога.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 16 марта на реконструкцию закрыли для движения транспорта Шулявский путепровод. Строительство нового путепровода планируется завершить уже в этом году.