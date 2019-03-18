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На столичной Куреневке начал разваливаться мост над улицей Вышгородской

11:25, 18 марта 2019
Транспорт
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Транспортным сооружением занимается Юго-Западная железная дорога \ Фото "Вечірній Київ"

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В частности, на мосту появились трещины, отваливаются части облицовки, сообщает издание "Вечерний Киев".

Сообщается, что на железнодорожном путепроводе через улицу Вышгородскую появились трещины. Кроме того, разрушается облицовка моста - две облицовочные плиты уже обвалились на тротуар. При этом возле самого моста в месте разрушения  находится остановка общественного транспорта.

Возле самого моста в месте разрушения  находится остановка общественного транспорта \ Фото "Вечірній Київ"

Отмечается, что этим транспортным сооружением занимается Юго-Западная железная дорога.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 16 марта на реконструкцию закрыли для движения транспорта Шулявский путепровод. Строительство нового путепровода планируется завершить уже в этом году.

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Теги: #Киев#мост