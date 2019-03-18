Ремонт Шулявского моста: Киев сковали 7-километровые пробки (видео)

Новый путепровод должны построить через полтора года.

Сегодня утром, 18 марта, в Киеве образовались пробки на дорогах.

Об этом информирует сервис Google Maps.

По данным сервиса, в связи с ремонтом Шулявского путепровода обездвижен проспект Победы в сторону центра от станции метро "Житомирская".

На улицах Дегтяревской, Новоконстантиновской, проспекте Правды, Большой Окружной, Героев Сталинграда, Набережно-Рыбальской и Набережно-Крещатицкой наблюдается похожая ситуация.

Также пробки образовались на проспекте Леся Курбаса, улице Соборной, Воздухофлотском проспекте, проспекте Валерия Лобоновского, улице Вячеслава Черновола.

Кроме того, пробки наблюдаются на ул. Сечевых Стрельцов, бульваре Леси Украинки и ул. Жилянской. А также на мосту Патона, проспекте Соборности, проспекте Юрия Гагарина и Харьковском шоссе.

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Как сообщал УНИАН, на Шулявском путепроводе 17 марта начались работы по демонтажу.

Там уже сняли часть асфальта. Новый путепровод должны построить через полтора года. Потратить на него обещают около миллиарда гривень. Водителям уже организовали движение по прилегающим улицам.

Ранее сообщалось, что в Киеве с 16 марта изменятся маршруты общественного транспорта из-за реконструкции Шулявского путепровода.

С 16 марта в Киеве Шулявский путепровод перекроют в связи с реконструкцией. Движение транспорта будет организовано по прилегающим улицам.

27 февраля 2017 года обвалился мост на Шулявском путепроводе. Тогда мэр Киева Виталий Кличко заявил, что мост "устал".

"Есть такой термин, как "усталость металла, бетона", и мост действительно за многие годы устал от времени, от невнимания. Для реализации проекта нам понадобится около полутора миллиарда гривен и около двух лет работ", - объяснил тогда столичный мэр.