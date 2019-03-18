Повышение грузовых ж/д тарифов станет катастрофой для госшахт - нардеп

Нардеп напомнил, что в его округе находится шесть государственных шахт, на которых сложилась непростая ситуация – добыча угля падает, а зарплата горнякам выплачивается несвоевременно.

Предлагаемое "Укрзализныцей" повышение тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом станет катастрофой для государственных угледобывающих предприятий.

Такое мнение высказал народный депутат Сергей Сажко, выступая на заседании в Государственной регуляторной службе, сообщает "Минпром".

Нардеп напомнил, что в его округе находится шесть государственных шахт, на которых сложилась непростая ситуация – добыча угля падает, а зарплата горнякам выплачивается несвоевременно.

"Повышение железнодорожных тарифов станет для этих предприятий катастрофой, – подчеркнул он. – А предложенная квартальная индексация приведет к увеличению расходов на доставку топлива к тепловым электростанциям приблизительно на 1,2 млрд грн. до конца текущего года".

Сажко выразил уверенность, что повышение грузовых ж/д тарифов сделает отечественную угольную отрасль неконкурентоспособной и нанесет удар по украинской энергетике. "Повышение тарифов приведет к "вымыванию" денег с модернизации наших электростанций, которые переводят работающие на антраците энергоблоки на газовый уголь. Эта наша энергетическая безопасность, и если мы этого не будем делать, у нас не будет энергетики", – предостерегает он.

Нардеп выразил уверенность, что повышать тарифы, как требует "Укрзализныця" (на 14,2% плюс ежеквартальная индексация на 2,5%), нельзя. "Необходимо создать рабочую группу, в которой будут все заинтересованные стороны, и тогда принимать решение, – считает он. – "Укрзализныця" тоже государственное предприятие, и госшахты должны иметь право сказать, на какой процент повышения тарифа они готовы".