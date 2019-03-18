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"Укрзализныця" сделала поезд Покровск–Харьков ежедневным

12:54, 18 марта 2019
Транспорт
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Сообщение с Донбассом остается одним из приоритетов для УЗ / фото УНИАН

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента по организации внутренних и международных пассажирских перевозок "Укрзализныци" Александр Красноштан.

"В начале зимы мы начали назначать по выходным дням поезд Покровск - Харьков - Покровск. Поезд продемонстрировал популярность, которая превзошла ожидания. В связи с такой популярностью принято решение о ежедневном курсировании. Этот поезд обеспечивает сообщение большой части Донбасса с мощным промышленным, культурным, научным и образовательным центром - Харьковом. Сообщение с Донбассом было и остается приоритетом для нас", - написал он.

Красноштан отметил, что из Покровска поезд отправляется в 09:20 и прибывает в Харьков в 14:49. Обратно он отправляется в 16:35 и прибывает в Покровск в 22:01.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" с 18 января этого года запустила новый поезд №205/206 по маршруту Покровск - Харьков.

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Теги: #Укрзализныця#Донбасс#Харьков