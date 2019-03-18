Экономически обоснованный уровень повышения грузовых железнодорожных тарифов составляет не 14%, а 7% - Мининфраструктуры

Также процент повышения грузовых железнодорожных тарифов должен обсуждаться с бизнесом, без этого обсуждения нельзя проводить индексацию.

Экономически обоснованный уровень повышения грузовых железнодорожных тарифов составляет 7-8%. Такое мнение высказала глава комитета железнодорожного транспорта Экспертного совета при Министерстве инфраструктуры Юлия Прокашева, выступая на совещании в Государственной регуляторной службе.

"Понятно, что без увеличения доходной части "Укрзализныци" развития железнодорожного транспорта не будет. Но прямая индексация грузовых тарифов на 14,2% нецелесообразна", - подчеркнула она.

Ю.Прокашева обратила внимание на тот факт, что в прошлом году по сравнению с 2017 годом железнодорожный транспорт потерял 5% грузопотока, что превышает 17 миллионов тонн грузов. А за первые два месяца потеря грузопотока составила почти 7% или 3,5 миллиона тонн грузов. При этом автомобильный транспорт наращивает грузоперевозки, забирая объемы у железнодорожников.

"Поэтому мы предлагаем, во-первых, разработать порядок индексации который позволит обеспечить предсказуемую и прозрачную тарифную систему. А саму индексацию тарифов необходимо проводить не чаще, чем два раза в год. Оптимально она должна проводиться или с начала маркетингового года (1 июля) или календарного (1 января)", - отметила она.

"И процент повышения должен обсуждаться с бизнесом, без этого обсуждения нельзя проводить индексацию. На сегодняшний день это действительно не 14,2%, а в районе 7-8% с чем могут согласиться представители бизнеса", - резюмировала Ю.Прокашева.

Как известно, ранее Министерство инфраструктуры опубликовало проект приказа проект приказа "О проведении ежегодной автоматической индексации", которым предусматривается рост железнодорожного тарифа в 2019 году на индекс промышленных цен 2018 (14,2%) и ежеквартальную автоматическую индексацию (2,5% каждый квартал) в 2019 году.