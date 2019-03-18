Шулявский мост и часть завода "Большевик" разберут полностью (фото, видео)

В Киеве закрыли на реконструкцию Шулявский мост.

В Киеве на Шулявском путепроводе начались работы по демонтажу.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Там уже сняли часть асфальта. Однако впоследствии Шулявский мост и часть завода "Большевик" разберут полностью.

Новый путепровод должны построить за полтора года. Потратить на него обещают около миллиарда гривень.

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Напомним, утром Киев сковали 7-километровые пробки из-за ремонта Шулявского моста.

Как сообщал УНИАН, движение транспорта на время реконструкции Шулявского путепровода организовано по прилегающим улицам.Так, на путях объезда предусмотрена организация одностороннего движения автомобильного транспорта, а именно: улица Антона Цедика (до пересечения с улицей Петра Нестерова) и улица Петра Нестерова будут переведены в режим одностороннего движения; улица Гарматная (до пересечения с улицей Выборгской) и улица Выборгская также будут переведены в режим одностороннего движения.

Общественный транспорт с 17 марта на время реконструкции Шулявского путепровода изменит свою работу, в том числе маршрутные такси.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 18 августа 2018 года были перекрыты съезды с Шулявского путепровода в связи с началом реконструкции развязки.

Реконструкция продлится около 1,5 года, стоимость работ - 830 млн грн.