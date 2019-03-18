Юрий Голик: Заработали габаритно-весовые комплексы на въездах в Днепр

На въездах в город Днепр начали работу два новых габаритно-весовых комплекса (ГВК). Об этом сообщил советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик.

«Автодороги Днепропетровщины должны соответствовать европейским стандартам. Это не раз подчеркнул Президент Украины Петр Порошенко. В Днепропетровской области капитально ремонтируются как местные дороги, так и магистрали государственного значения. Чтобы покрытие не разрушалось, необходимо контролировать массу крупногабаритного транспорта. Совместно с городскими властями ОГА обустроила на въездах в Днепр два пункта габаритно-весового контроля», – рассказал Голик.

ГВК установлены на трассах Днепр-Кривой Рог и Днепр-Решетиловка. Грузовики взвешиваются передвижными лабораториями «Укртрансбезпеки». На месте также работают специалисты облгосадминистрации и представители Национальной патрульной полиции.

Специалисты используют электронные весы, дальномер, циркули для шин, компьютер. Процесс взвешивания занимает около пяти минут: машине достаточно проехать по двум параллельным платформам. Затем данные о массе автомобиля и распределениии груза передаются на компьютер через Wi-Fi, терминал печатает талон с информацией.

За первые два дня работы лабораторий было проверено около 130 грузовиков. По данным Голика, каждый пятый из них – перегружен. Перевозчики были оштрафованы.

Голик также сообщил, что передвижная лаборатория вскоре начнет работу и на трассе Днепр-Запорожье. Еще один весовой комплекс возводят на Донецкой трассе.

Напомним, что на дорогах государственного значения запрещено движение транспорта массой более 40 тонн, на автодорогах внутри городов, сел и поселков - 24 тонны.

За последние четыре года Днепропетровская ОГА капитально отремонтировала более 500 дорог области, а также объездную дорогу вокруг Днепра и трассу Днепр-Запорожье.