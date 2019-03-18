Ford готовится к масштабным сокращениям в Германии

Для начала компания намерена уволить около пяти тысяч сотрудников.

Компания Ford планирует сократить около пяти тысяч сотрудников в Германии.

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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на пресс-службу Ford.

"На этом в американской марке останавливаться не собираются: по всей Европе будут закрываться, если не заводы, то по крайней мере целые производственные линии. Прежде всего жесткая оптимизация коснется неприбыльных предприятий, а из модельного ряда исключат непопулярные авто", - говорится в сообщении.

По плану компании, такая политика должна помочь восстановить прибыльность Ford в Европе.

"Кроме того, представители марки сообщили, что готовят масштабные увольнения в Великобритании. При этом, пока точно не известно, сколько рабочих мест будет освобождено после "чистки". По неподтвержденным данным, Ford может закрыть завод в стране", - подчеркивает издание.

В целом же в Ford работает около 53 тысяч человек в Европе, из них около 24 тысяч - в Германии. У автопроизводителя 18 тысяч сотрудников в Кельне, где находится европейская штаб-квартира и завод, который строит малолитражный хэтчбек Fiesta. Еще 6 тысяч человек работают на заводе в Саарлуисе, где Ford выпускает компактный хэтчбек Focus и компактный минивэн C-Max. Он также имеет 200 сотрудников в инженерном центре в Аахене.

Ожидается, что автопроизводитель закончит производство компактного минивэна C-Max в Саарлуисе, поскольку он сосредоточен на прибыльных внедорожных и коммерческих автомобилях.

Ранее Ford рассказали, что кроссовер Mustang станет основой для целого ряда электрокаров. Модель, вероятно, выделят в отдельный бренд.