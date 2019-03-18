Серийный кроссовер Maybach дебютирует в этом году

Автомобиль получит бензиновый турбированный двигатель, мощностью 560 л.с., автоматическую коробку передач и систему полного привода.

Компания Mercedes-Benz в 2019 году планирует представить серийную версию кроссовера Maybach.

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Об этом сообщает Automotive News со ссылкой на слова президента и главного исполнительного директора американского подразделения фирмы Дитмара Экслера.

Ожидается, что премьера автомобиля состоится на специальном мероприятии в Китае.

По словам топ-менеджера, автомобиль будет построен на базе нового кроссовера Mercedes-Benz GLS. Серийная версия автомобиля получит бензиновый турбированный двигатель, мощностью 560 л.с., автоматическую коробку передач и систему полного привода.

Производство модели наладят на американском заводе Mercedes-Benz, который находится в Алабаме. Стоимость машины составит $200 тыс.

Продажи машины должны начаться в начале следующего года. Его основными соперниками на рынке будут Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan.

Напомним, в 2018 году компания Mercedes-Maybach представила новый концептуальный кроссовер под названием Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury. Автомобиль получил четыре электромотора, которые вращают каждое из его колес. Суммарная мощность силовой установки новинки — 750 лошадиных сил.

Maybach был основан в 1909 г. и существовал до 1950-х как производитель сверхроскошных автомобилей. Бренд был возрожден компанией Mercedes-Benz в 2002 году и вновь закрыт в 2012 году из-за крайне низких объемов продаж. В 2014-м Mercedes-Benz принял решение вернуть на рынок Maybach в качестве суббренда, под которым компания продает седаны S-Сlass в удлиненной версии и топовых комплектациях.