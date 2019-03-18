В Украине ввели новые правила авиаперевозок: что изменится

В частности, новые правила не содержат норму об обязательном провозе определенной нормы багажа, тогда как ранее эта норма составляла 15 кг.

Государственная авиационная служба Украины приняла новые правила воздушных перевозок, обслуживания пассажиров и багажа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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В частности, новые правила не содержат норму об обязательном провозе определенной нормы багажа, тогда как ранее эта норма составляла 15 кг.

Таким образом, Госавиаслужба узаконила и так действующие на рынке тарифы.

Госавиаслужба также узаконила в новой редакции правил взимание платы за регистрацию в аэропорту, которую взимали некоторые компании и до этого.

"Регистрация в аэропорту осуществляется бесплатно, если это предусмотрено правилами применения тарифа, по которому приобретен билет, а также, если нельзя осуществить регистрацию с помощью сайта авиаперевозчика или с помощью киоска самообслуживания. В противном случае за осуществление регистрации в аэропорту авиаперевозчик может взимать дополнительную плату", - отмечается в тексте правил.

Также изменились сроки окончания регистрации и посадки в самолет с 40 минут до вылета до 45-ти и посадки в самолет - с 10 минут до 15-ти.

Кроме того, в новой редакции нет норм о минимальном расстоянии между креслами. Предыдущая редакция устанавливала расстояние между креслами на уровне не менее 31 дюйма в бизнес и премиум-классе и не менее 29 дюймов в эконом-классе.

Кроме того, теперь пассажирам будут предоставлять воду по запросу, так как нормы об обязательных прохладительных напитках пассажирам нет.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году крупнейший в Украине авиаперевозчик - компания «Международные авиалинии Украины» изменила нормы перевозки ручной клади на всех своих рейсах в зависимости от базового тарифа и/или класса обслуживания, по которому был приобретен билет.

Также авиакомпани МАУ предупредила, что с 31 марта 2019 года сокращает на 5 минут время посадки пассажиров на борт.