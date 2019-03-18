Европейцы стали покупать меньше авто: самые популярные модели

В феврале продажи авто в ЕС составили 1,114 млн единиц, что на 1% меньше по сравнению с прошлогодним показателем.

Продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза (без учета Мальты) в январе-феврале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 2,9% - до 2,31 млн единиц, сообщается в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

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Согласно опубликованным данным, за анализируемый период большинство крупных рынков показали разный результат регистраций. В частности, в Испании спрос упал на 8,4%, в Италии на 4,9%, а в Великобритании на 0,6%.

При этом спрос на новые автомобили во Франции и Германии вырос на 0,5% и 0,6% соответственно.

В феврале продажи авто в ЕС составили 1,114 млн единиц, что на 1% меньше по сравнению с прошлогодним показателем.

По итогам февраля крупнейшие национальные рынки ЕС показали такие результаты: рост во Франции (+2,1%), Германии (+2,7%), Великобритании (+1,4%) и падение в Италии (-2,4%) и Испании (-8,8%).

Лидером по объему продаж стала Германия. За месяц было продано 268 867 легковых автомобилей.

Вторую строчку рейтинга занимает Италия, жители которой в феврале приобрели 177 825 машин.

Замыкает тройку Франция с результатом 172 438 проданных авто.

Лидером европейского авторынка стал концерн Volkswagen. При этом продажи компании по сравнению с прошлогодним результатом снизились на 0,7% – до 271 477 автомобилей.

Автомобильный концерн PSA Group, объединяющий бренды Peugeot и Citroen, в феврале по сравнению с прошлогодним показателем увеличил объем продаж на 1% - до 195 658 единиц.

Компания RENAULT Group в феврале заняла третье место с результатом 120 084 проданных авто, показав увеличение продаж на 0,3%.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2018 года продажи легковых автомобилей в ЕС выросли на увеличились на 0,1% - до 15,136 млн единиц.

ACEA – Ассоциация европейских производителей автомобилей, созданная как лоббистская организация европейских автопроизводителей.