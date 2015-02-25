«Нафтогаз» в этом году потратит 1,2 миллиона на мобильную связь

Крупнейший государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины», дефицит бюджета которого в 2014 году составил 110 млрд грн, наряду с конкурсом на аренду автомобилей общей стоимостью 14,6 млн грн, объявил еще один конкурс - на закупку услуг мобильной связи для своих сотрудников в текущем году на сумму 1,2 млн грн.

«Нафтогаз Украины» приглашает компании принять участие в открытых торгах на закупку услуг мобильной связи. Ожидаемая стоимость закупки составляет 1,2 млн грн. Срок оказания услуг – до 31 декабря 2015 года», - сообщили УНИАН в управлении компании по связям с общественностью.

Согласно сообщению, ценовые предложения на закупку услуг мобильной связи энергохолдинг будет принимать до 27 марта текущего года.

В сообщении отмечается, что участники торгов должны иметь профессиональное оборудование и материально-техническую базу, сотрудников соответствующей квалификации, а также документально подтвержденный опыт выполнения аналогичных договоров.

В пресс-службе напомнили, что 26 ноября прошлого года «Нафтогаз Украины» объявил о проведении тендера на закупку услуг мобильной связи, однако 27 января 2015 года отменил торги в связи с несоответствием всех участников квалификационным критериям и условиям документации конкурсных торгов.

В частности, конкурсные предложения на участие в этих торгах подали крупнейшие в Украине мобильные операторы – «МТС Украина», «Астелит», «Укртелеком» и «Киевстар».

Как сообщал УНИАН, ранее Минэнергоугля заявило о повышении тарифов на газ для населения с апреля текущего года. Кабинет министров Украины готовит стратегию постепенного, ежеквартального, повышения тарифов на газ и тепло для населения в течение ближайших двух-трех лет.

Согласно информации Минэнергоугля, на текущий момент цена импортного газа для Украины, который поставляется из Европы, составляет порядка 300 долл. за тысячу кубометров. Цена российского газа для Украины составляет порядка 329 долл. за тысячу кубометров.

Ранее «Нафтогаз Украины» объявил конкурс по аренде 33 автомобилей, включая 4 авто представительского класса, за 14,6 млн грн для выполнения функциональных обязанностей сотрудников холдинга и встречи иностранных делегаций.

В декабре 2014 года «Нафтогаз» уже пытался провести аналогичный тендер по аренде 45 автомобилей, включая 6 представительского класса, за 40 млн грн для перевозок пассажиров вне расписания. Однако, из-за возникшего скандала, конкурс был отменен.

Кроме того, «Нафтогаз Украины» объявил еще один тендер, в рамках которого намерен выделить 175 тыс. грн на печать внутрикорпоративного журнала.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Дефицит бюджета «Нафтогаза» в 2014 году составил 110 млрд грн. Предложенные правительством изменения в государственный бюджет на 2015 год предполагают снижение субсидий из бюджета в пользу НАК «Нафтогаз Украины» в текущем году до 29,7 млрд грн.

Вопрос оздоровления «Нафтогаза» является для Украины одним из наиболее критических, поскольку дефицит бюджета госхолдинга оказывает крайне негативное влияние на систему госфинансов. Ключевой кредитор страны Международный валютный фонд в рамках сотрудничества с Украиной рекомендовал правительству сделать все необходимое для вывода госхолдинга на безубыточность уже к апрелю 2017 года. Одним из механизмов достижения этой цели является повышение тарифов на газ и тепло для населения и промышленных потребителей до рыночно обоснованного уровня.