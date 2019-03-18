Fisker показал первое фото конкурента Tesla Model Y

Цена кроссовера в США составит 40 тысяч долларов.

Компания Fisker показала первое изображение электрического кроссовера, который будет конкурировать с недавно представленным Tesla Model Y.

Читайте такжеНовая Tesla Model Y: цена, комплектации и ожидаемый старт продаж (видео)

Он получит двухмоторную силовую установку и сможет проезжать без подзарядки до 480 километров. Цена автомобиля в США составит 40 тысяч долларов, пишет motor.ru.

Кроссовер Fisker оснастят двумя электромоторами (по одному на каждой оси) и блоком батарей емкостью 80 киловатт-часов. У автомобиля будет съемная или убирающаяся с помощью электропривода секция крыши, которая позволит «наслаждаться поездками с открытым верхом без ущерба для структурной целостности кузова».

Производитель обещает просторный салон, огромный проекционный дисплей и интеллектуальный интерфейс бортовой системы. Кроме того, вседорожник получит «элементы дизайна, которые традиционно использовались для суперкаров». Ожидается, что прототипы модели появятся уже к концу этого года.

В январе прошлого года на выставке CES состоялась премьера прототипа электрического седана Fisker EMotion. Его оснастили литий-ионной батареей емкостью 143 киловатт-часа, которая позволяет на одной зарядке проезжать до 640 километров, и системой автопилота четвертого уровня автономности.