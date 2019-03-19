Boeing сам оценивал безопасность лайнеров 737 MAX - СМИ

В предварительном отчете о проверке самолета, переданном в FAA, были выявлены «несколько существенных недостатков».

В 2015 году Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило корпорации Boeing самостоятельно проводить оценку безопасности самолетов.

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Как сообщает газета The Seattle Times, Boeing из-за конкуренции с Airbus «хотел скорее сертифицировать свой лайнер модели 737 MAX», передает kommersant.

В предварительном отчете о проверке самолета, переданном в FAA, были выявлены «несколько существенных недостатков», утверждает издание. В частности, выяснилось, что из-за установленной на Boeing 737 MAX системы управления полетом MCAS нос лайнеров периодически мог опускаться вниз. Этот недостаток, однако, был оценен на уровне ниже «катастрофического», уточняет The Seattle Times.

Как пишет Bloomberg, сотрудники FAA еще семь лет назад заявляли, что Boeing «оказывает слишком большое влияние» на оценку безопасности своих самолетов. Из-за этого американский Департамент транспорта в 2012 году начал проверку, по итогам которой пришел к выводу, что FAA не приняло достаточно мер, чтобы привлечь Boeing к ответственности. Расследование также выявило, что разногласия по поводу проверок самолетов Boeing создали в FAA «негативную рабочую среду». В авиастроительной корпорации отказались прокомментировать информацию агентства.

Как сообщал УНИАН, 29 октября 2018 года Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение у берегов Индонезии. Все находившиеся на борту 189 человек погибли. 10 марта 2019 года аналогичный самолет авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Африке. Погибло 157 человек. После этого почти все страны мира ввели запрет на полеты этих самолетов в своем воздушном пространстве.