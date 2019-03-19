В США расследуют возможные дефекты машин Hyundai и Kia

Предполагаемые неполадки привели уже к сотне случаев возгораний машин этих компаний.

Несколько американских штатов начали расследование в связи с возможными неисправностями автомобилей Hyundai Motor Co. и Kia Motors Corp.

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Об этом сообщил генпрокурор штата Коннектикут Уильям Тонг, передает Reuters.

Согласно сообщению, предполагаемые неполадки привели уже к сотне случаев возгораний машин этих компаний. Сколько конкретно штатов участвуют в расследовании, пока не известно.

«Нам известно о многочисленных возгораниях в автомобилях в Коннектикуте, в том числе в тех машинах, которые, как утверждается, уже были отремонтированы после их отзыва. Это серьезный вопрос, и мы будем действовать активно и ответственно, чтобы выяснить все факты и установить ответственных»,— приводит Reuters заявление генпрокурора.

Как напоминает агентство, с 2015 года южнокорейские автопроизводители отозвали более 2,3 млн машин, чтобы устранить разные неполадки, которые могли привести к возгоранию двигателя.

В ноябре 2018 года федеральные прокуроры США начали расследование в отношении Hyundai и Kia, чтобы выяснить, были ли отзывы машин проведены должным образом.