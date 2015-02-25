Оккупированный Луганск остался без мобильной связи

Операторы мобильной связи "МТС-Украина", "Киевстар" и Life прекратили оказывать услуги на территории города Луганска.

Об этом "ОстроВу" сообщают жители города.

В то же время, на территории города работает связь от оператора "Укртелеком". Также есть доступ в интернет. Однако, не работает интернет от выше названых мобильных операторов.

Крупнейшие украинские мобильные операторы сообщили УНИАН о проблемах c предоставлением телекоммуникационных услуг в Луганске и прилегающих к нему населенных пунктах из-за повреждения магистральных линий связи компаний.

Как сообщил агентству директор по технической эксплуатации сетей и сервисов компании «Киевстар» Владимир Кабаненко, сложности в предоставлении услуг в сети оператора возникли 24 февраля, когда была повреждена магистральная линия на территории Луганской области.

«Специалисты «Киевстара» в настоящее время решают вопрос о восстановлении связи путем перенаправления трафика через другие магистральные линии. По предварительной оценке технической дирекции, работы могут потребовать нескольких часов», - отметил Кабаненко.

Оператор «МТС Украина» вчера, 24 февраля, в 23:50 также зафиксировал повреждение волоконно-оптической линии в Луганской области.

«В связи с комендантским часом ночные работы были невозможны, и ремонтная бригада вынуждена была ждать до утра. Сегодня с утра место повреждения было определено, установлена его причина – акт вандализма в кабельной канализации, ведутся работы по устранению повреждения», – сообщили в пресс-службе оператора.

В компании «Астелит» (ТМ life:) также подтвердили наличие проблем с предоставлением услуг в Луганской области, однако пока не прокомментировали ситуацию со связью на востоке страны.

Как сообщал УНИАН, ранее мобильные операторы неоднократно заявляли о проблемах в предоставлении телекоммуникационных услуг на востоке Украины из-за повреждения пророссийскими террористами оборудования компаний.

Справка УНИАН. «Киевстар» - крупнейший украинский оператор мобильной связи, основанный в 1994 году. Компания предоставляет услуги мобильной, фиксированной связи и широкополосного доступа в интернет. Объединенная база клиентов «Киевстара» составляет более 26 млн человек. Акционером оператора является международный холдинг VimpelCom.

«МТС Украина» является одним из крупнейших отечественных мобильных операторов. Компания оказывает услуги в стандарте GSM и CDMA-450, обслуживает более 23 млн абонентов. «МТС Украина» - дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия).

Акционерами компании «Астелит» являются компания Turkcell (Турция) – 55% и крупнейшая украинская финансово-промышленная группа СКМ – 45%. Выйдя в 2005 году на украинский рынок, оператор создал сеть мобильной связи life:), охватывающую территорию, на которой проживает свыше 98% населения Украины.