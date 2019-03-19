Проект приказа о росте тарифа на грузоперевозки провалился на общественных слушаниях

Американская торговая палата настаивает на создании рабочей группы по вопросу увеличения “Укрзализныцею” тарифа на грузоперевозки на 14,2% в 2019 году.

Лишь четверо из более чем трехсот участников, принявших участие в обсуждении проекта приказа Мининфраструктуры, которым, в частности, предполагается поднять тарифы на грузоперевозки на 14,2%, поддержали данный документ.

Об этом стало известно в результате голосования, которое проходит на интернет-странице министерства.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, повышение тарифов ударит по аграрной и металлургической отраслям. Перевозчикам придется повышать себестоимость производства, что приведет к сокращению объемов поставок. Экономика из-за этого может недополучить три процента ВВП. Промышленники, в частности, аграрии и металлурги, уже выступили против данной индексации.

С подобным заявлением выступили также Американская торговая палата и Европейская Бизнес Ассоциация.

В частности, Американская торговая палата настаивает на создании рабочей группы по вопросу увеличения “Укрзализныцей” тарифа на грузоперевозки на 14,2% в 2019 году.

По данным ассоциации, предложение УЗ увеличить тарифы существенно повысит и расходы компаний более чем на 10 млрд гривен.

В экспертных кругах, экономический обоснованный тариф называют в 7-8%, а не 14,2% как предлагается "Укрзализныцей".

Не поддержала индексацию тарифов и Государственная регуляторная служба (ГРС).

Как заявила глава ГРС Ксения Ляпина, в ближайшие несколько дней экспертная группа из представителей УЗ, а также заинтересованных отраслевых предприятий, выработает компромиссный вариант.

“На мой взгляд, должна быть прозрачность тарифных решений со стороны “Укрзализныци”, прогнозируемость тарифов. Поэтому предлагаю создать экспертную рабочую группу при Министерстве инфраструктуры, с представителями УЗ, а также ассоциациями, представляющими бизнес, и затем принять единое решение…” - подчеркнула Ляпина.