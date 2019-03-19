Мы приступаем к активной фазе строительства метро на Виноградарь - Кличко

В конце декабря 2021 года в эксплуатацию планируют ввести две новых станции - «Мостицкая» и «Проспект Правды».

В Киеве презентовали, как будет происходить строительство новых станций метро Сырецко-Печерской ветки на Виноградарь. Планы активной фазы работ, которая уже началась, представил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, в конце декабря 2021 года в эксплуатацию планируют ввести две новых станции - «Мостицкая» и «Проспект Правды». Презентация проходила при участии Президента Украины Петра Порошенко.

«Никого не надо убеждать в том, насколько необходимым является увеличение количества станций столичного метрополитена. Киев растет. Ежегодно в городе становится на 200 тысяч жителей больше. Это только по официальным данным. И метрополитен - самый массовый вид общественного транспорта. Ежедневно столичным метро пользуются более полутора миллиона пассажиров», - отметил Кличко.

Мэр столицы спустился в монтажную шахту на глубину 40 метров. С ее помощью будут спускать и поднимать строительное оборудование.

Кличко также отметил, что в планах городской власти, кроме первых двух станций, строительство еще двух станций метро Сырецко-Печерской линии – «Виноградарь» и «Маршала Гречко». Протяженность нового участка из 4 станций будет почти 7,5 километров. Также будет построено новое электродепо, поскольку длина линии превышает 20 км.

Развитие линии предусмотрено от станции «Сырец» в направлении пересечения улиц Белицкая и Северо-Сырецкая, далее по ул. Межевой до пересечения с проспектом Правды с перспективой дальнейшего продления этой линии до площади Тараса Шевченко. Введение их в эксплуатацию позволит перевозить по этой ветке метро 34 тысячи пассажиров в час. Общая стоимость строительства 4 станций будет составлять, по расчетам на сегодняшний день, более 11 миллиардов гривень.

Почти 6 миллиардов обойдется городу строительство двух станций первой очереди - «Мостицкой» и «Проспекта Правды».

«Мы с вами находимся на строительной площадке возле станции метро «Сырец», с которого начинаются основные строительные работы. До этого продолжались подготовительные. Сейчас здесь проходят работы по раскрытию монтажно-демонтажной шахты и подготовка к обустройству подъемного оборудования и спуска технологического оборудования, - заявил Кличко. - Задача у метростроевцев четкая - делать все качественно и с соблюдением сроков. Еще раз подчеркну: в течение ближайших двух лет первые две станции метро на Виноградарь мы должны ввести в эксплуатацию! Киев развивается и меняется. И мы делаем все, чтобы обновлять и развивать городскую инфраструктуру», - подчеркнул мэр столицы.

Во время презентации Кличко отметил, что сейчас в столице реализуют сразу несколько крупных инфраструктурных проектов. Это и достройка Подольско-Воскресенского моста, и фактически возведение нового Шулявского путепровода. Все это, по словам мэра, требует больших финансовых ресурсов. Поэтому Кличко обратился к Президенту относительно несправедливого перераспределения налогов между местными и Государственным бюджетом. К тому же, в столице сегодня забирают 60% НДФЛ. В других городах этот показатель составляет 40 процентов. В частности, из-за этого возникает недостаток средств, которые необходимы для развития инфраструктуры в столице, где на нее больше нагрузки.