Porsche показал первые фото серийного электромобиля

Премьера новой модели Taycan состоится в сентябре 2019 года.

Первые официальные фотографии серийного электрокара Taycan опубликовала компания Porsche. На них спорткар представлен в камуфляжной пленке, премьера состоится в сентябре 2019 года.

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В письме клиентам, которые оформили предзаказ на эту модель, сообщается, что работы по выпуску Taycan в Цуффенхаузене находятся на завершающей стадии, пишет Autonews.

Также Porsche подтвердил в своем отчете за 2018 год, что кроссовер Taycan Cross Turismo запустят в производство через два года. Вторым семейством бренда, в котором появится электромобиль, станет Macan.

Taycan будет предложен с двумя батареями разной емкости. Суммарная отдача двигателей в топовой версии составит 600 л. с., спорткар сможет разгоняться до 100 километров в час за 3,5 секунды. На данный момент компания уже получила более 20 тыс. предзаказов на эту модель, рассматривается вопрос увеличения планируемого производства.

Ранее концерн Volkswagen Group рассказал о новинках в 2019 году. Бренды, входящие в него, должны выпустить более 90 новых и обновленных моделей.