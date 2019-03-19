Стало известно, как будет выглядеть метро на Виноградарь (фоторепортаж)

Сообщалось, что новые станции столичного метро «Мостицкая» и «Проспект Правды» откроют в декабре 2021 года.

Сегодня в Киеве состоялась презентация проекта строительства участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" до жилого массива Виноградарь.

Специалисты говорят, что в декабре 2021 две станции метрополитена «Мостицкая» и «Проспект Правды» на Виноградаре будут открыты.

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Как сообщал УНИАН, 20 ноября 2018 года КП «Киевский метрополитен» заключил договор о строительстве линии метро на Виноградарь с победителем тендера ОАО «Киевметрострой».

В рамках первой очереди работ на участке длиной почти 4 километра предполагается строительство двух станций - «Мостицкая» и «Проспект Правды» - и ответвления в сторону станции «Виноградарь» для дальнейшего продолжения линии.

Бюджет проекта составляет 5 млрд 993 млн грн.

Согласно технико-экономическому обоснованию, утверждено строительство 4 станций на новом участке линии метро на Виноградарь - 2 из них в первой очереди строительства и по одной станции - во второй и третьей очереди (станции «Маршала Гречко» и «Виноградарь»).