Объем перевозок по Днепру вырос почти на четверть

Развитие речного судоходства будет способствовать увеличению экспортного и транзитного потенциала страны.

Объем перевозок по Днепру в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличился на 22,4% и составил 10 миллионов тонн.

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Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, об этом в ходе совещания заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

"Перевозки речным транспортом становятся все более востребованными и актуальными. Мы видим как на рынке речных перевозок появляются новые перевозчики. Наша цель - уменьшить нагрузку на украинские дороги, перенаправив часть грузов на реку. Это станет возможным только при условии правильной политики развития внутренних водных путей и речного транспорта", - цитирует Лавренюка пресс-служба ведомства.

По словам замминистра, развитие речного судоходства будет способствовать увеличению экспортного и транзитного потенциала Украины, и уже в ближайшей перспективе может составить серьезную конкуренцию железнодорожному и автомобильному транспорту.

Как сообщал УНИАН, морские порты Украины по итогам 2018 года увеличили перевалку грузов по сравнению с 2017 годом на 1,8% – до 135 миллионов тонн.

Количество судопроходов по реке Днепр в прошлом году составило 16 390, что на 11% больше, чем годом ранее.