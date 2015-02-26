В Украине думают над строительством дорог из бетона вместо асфальта

Министерство инфраструктуры Украины изучает вопрос строительства в Украине бетонных дорог, сообщил замминистра инфраструктуры Владимир Омелян в ходе форума развития инфраструктуры Украины.

По его словам, в строительстве асфальтовых дорог значительный объем занимают импортные составляющие, тогда как бетонные дороги имеют больший срок эксплуатации и их строительство позволит изменить структуру расходов в сторону украинского производителя.

"Строительство бетонных дорог мы видим в привлечении внутреннего резерва. Те асфальтовые дороги, которые сегодня строятся в Украине, имеют более 70% импортных составляющих. У бетонных дорог структура будет совершенно другой", - сообщил Омелян.

Так же замминистра отметил, что министерство также рассматривает проекты строительства концессионых дорог.

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Как сообщал УНИАН, общая сумма бюджетного финансирования «Укравтодора» на 2015 год установлена на уровне 20,826 млрд грн. В частности, на развитие и содержание дорог в госбюджете предусмотрено 3,405 млрд грн, тогда как 17,41 млрд грн будет направлено на выполнение долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным государством или под государственные гарантии, на развитие сети автомобильных дорог общего пользования.

В декабре 2014 года вице-премьер-министр Украины Валерий Вощевский заявил, что в условиях бюджетного дефицита в 2015 году финансирование строительства новых объектов инфраструктуры осуществляться не будет.

По словам начальника Управления эксплуатационного содержания автомобильных дорог и безопасности движения Олега Федоренко, минимальная потребность дорожной отрасли в год составляет 35-40 млрд грн.