На Донбассе разрушено дорог почти на 5 миллиардов

Об этом сообщил директор департамента развития дорог «Укравтодора» Сергей Цепелев на Форуме развития инфраструктуры Украины, передает корреспондент УНИАН.

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«В финансовом эквиваленте общий объем разрушений дорог и сооружений составляет 4,7 млрд грн, из них 2,4 млрд грн – в Донецкой, 2,3 млрд грн – в Луганской областях», – сообщил Цепелев.

Также он добавил, что по состоянию на 13 февраля на востоке страны разрушено 1569 км дорог, из которых 748 км – в Донецкой области и 821 км – в Луганской.