Железнодорожные грузоперевозки могут подорожать еще на 25%

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") инициирует повышение тарифов на грузоперевозки на 25% в 2015 году в связи с девальвацией национальной валюты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности гендиректора "Укрзализныци" Максим Бланк в ходе Форума развития инфраструктуры Украины.

Других подробностей о повышении тарифов Бланк не сообщил.

В то же время в "Укрзализныци" уточнили, что соответствующий проект приказа в Министерство инфраструктуры Украины не поступал.

Как сообщал УНИАН, с 1 февраля 2015 года "Укрзализныця" повысила тарифы на перевозку всех групп грузов на 30%, кроме каменного угля. Тариф на перевозку каменного угля в феврале вырос на 10%, а с 1 апреля – на 18%.

«Укрзализныця» в 2015 году также намерена повысить тарифы на проезд в пассажирских поездах на 21%. Повышение тарифов на проезд в пассажирских поездах планируется провести с 1 марта на 6%, с 1 апреля – на 7%, с 1 мая – на 6,5% с учетом инфляции, тогда как в целом по году повышение составит 21%.

В августе и октябре 2014 года "Укрзализныця" провела индексацию тарифов на проезд в пассажирских поездах внутреннего сообщения на 10% по отношению к 2013 году во всех категориях пассажирских вагонов, кроме СВ и поездов категории "Интерсити+".

В июле 2014 года "Укрзализныця" повысила тарифы на грузоперевозки по Украине на 12,5% по сравнению с 2013 годом.