Оккупационная власть Крыма хочет восстановить работу украинского оператора «ТриМоб»

В оккупированном Россией Крыму хотят восстановить работу мобильного оператора «ТриМоб», являющегося подразделением "национализированного" Укртелекома, предоставляющего, в том числе, услуги мобильного интернета.

Как передают "Новости Крыма", об этом заявил нелегитимный заместитель министра внутренней политики, информации и связи аннексированного Крыма Сергей Доценко.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму "национализировали" Укртелеком АхметоваПо его словам, также будет возобновлена работа проводного радио.

Чиновник сообщил, что «Крымтелеком» проводит инвентаризацию имущества ранее «национализированного» крымского филиала ПАО «Укртелеком», а также планирует начать активную работу с должниками компании. На сегодняшний день сумма задолженности перед предприятием насчитывает около 300 млн рублей.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму после "национализации" Укртелекома установили российский телефонный кодДо так называемой национализации «Укртелекома» через его мобильное подразделение «ТриМоб» на полуострове осуществлялась связь украинских мобильных операторов, в частности, МТС Украины.