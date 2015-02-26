Руководство «Укрзализныци» думает о сокращении персонала

Руководство Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") думает о сокращении штата своих работников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора «Укрзализныци» Максим Бланк в ходе Форума развития транспортной инфраструктуры Украины.

"На сегодня больше 300 тысяч человек коллектива, производительность труда крайне низкая. Мы перешли на 4-дневный режим работы. Это неправильное управленческое решение и я принимал его болезненно. Оно не ведет к повышению производительности труда. Мы обязательно должны вернуться на пятидневку. При этом от сокращения персонала нам никуда не уйти", - сказал Бланк.

При этом он добавил, что в этой связи "Укрзализныця" рассчитывает на диалог с государством, который позволит нивелировать негативные последствия в случае принятия такого рода решений.

В свою очередь присутствовавший на форуме заместитель министра инфраструктуры Украины Владимир Омелян уточнил, что увольнения скорее всего будут по управленческому штату.

"Сокращение на «Укрзализныце» будет касаться административного персонала, но не рядовых сотрудников. Сейчас существует дикое дублирование управленческих функций", - отметил он.

Читайте такжеЖелезнодорожные грузоперевозки могут подорожать еще на 25%

Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский сообщил о намерении оптимизировать затраты «Укрзализныци» не путем сокращения кадров, а путем экономии на госзакупках и прочих расходах.

По состоянию на июль 2014 года железнодорожная отрасль насчитывала порядка 350 тыс. человек.