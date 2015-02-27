Украина из-за плохих дорог использует свой транзитный потенциал меньше чем наполовину

Из-за скверного состояния автодорог Украина не использует и половины собственного транспортного потенциала, сообщил директор департамента развития дорог «Укравтодора» Сергей Цепелев на Форуме развития инфраструктуры Украины.

При этом он отметил, что по территории Украины проходит 7 важных международных транспортных коридоров.

«Почти 40% автомобильных дорог государственного значения не соответствуют современным требованиям по прочности, а более 51% - по ровности. Не в лучшем состоянии и большинство искусственных сооружений. Из 16,2 тыс. автомобильных мостов и путепроводов действующим нормам соответствуют только 46%, остальные находятся в аварийном или предаварийном состоянии", - сообщил Цепелев.

Среди причин такого критического состояния дорожной инфраструктуры эксперт назвал увеличение транспортных потоков и нагрузок от них, а также колоссальное недофинансирование дорожной отрасли в последние 10 лет.

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«88% дорог было построено более 30-40 лет назад из расчета нагрузки до 6,8 тонн на ось. Современные тяжеловесные транспортные средства, которым по нынешним нормативам разрешено перевозить более 10-11 тонн, полностью разрушают дорожное покрытие. Именно поэтому значительно сокращается срок эксплуатации автомобильных дорог и пропорционально увеличиваются расходы на их содержание», - подчеркнул он.

Необходимый объем средств для осуществления нормативных ремонтных работ, по словам Цепелева, составляет 50-60 млн грн в год.

При этом, несмотря на отсутствие в 2015 году необходимого объема финансирования, Цепелев выразил надежду, что ремонт главных автодорог страны будет осуществляться при поддержке ЕБРР и ЕИБ.

Как сообщал УНИАН, общая сумма бюджетного финансирования «Укравтодора» на 2015 год установлена на уровне 20,826 млрд грн. В частности, на развитие и содержание дорог в госбюджете предусмотрено 3,405 млрд грн, тогда как 17,41 млрд грн будет направлено на выполнение долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным государством или под государственные гарантии, на развитие сети автомобильных дорог общего пользования.

В декабре 2014 года вице-премьер-министр Украины Валерий Вощевский заявил, что в условиях бюджетного дефицита в 2015 году финансирование строительства новых объектов инфраструктуры осуществляться не будет.

По словам начальника Управления эксплуатационного содержания автомобильных дорог и безопасности движения Олега Федоренко, минимальная потребность дорожной отрасли в год составляет 35-40 млрд грн.