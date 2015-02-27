«Киевстар», МТС и life:) официально утвердили победителями конкурса на 3G-связь

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), на заседании в пятницу, 27 февраля, рассмотрела результаты тендера на получение 3G-лицензий и утвердила состав победителей торгов «с голоса» на связь третьего поколения, сообщается на сайте регулятора.

«НКРСИ на своем заседании рассмотрела результаты тендера… который состоялся 23 февраля этого года, и приняла решение о выдаче лицензий сроком на 15 лет определенным в ходе торгов «с голоса» победителям», - говорится в сообщении.

По данным регулятора, решением НКРСИ также активирован механизм возврата тендерных гарантий.

«Так, всем участникам тендера по соответствующим лотам, за исключением победителей по этим лотам, будет обеспечено возвращение тендерных гарантий в течение 10 рабочих дней после оформления этого решения. Победителям тендера по соответствующим лотам тендерные гарантии по этим лотам будут возвращены в течение 10 рабочих дней после оплаты ими стоимости лицензий», - отмечается в сообщении.

Согласно условиям тендера, операторы «Киевстар», «МТС Украина» и «Астелит» (ТМ Life) необходимо в течение 30 дней оплатить стоимость лицензии на 3G-связь.

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Как сообщал УНИАН, 23 февраля НКРСИ провела торги «с голоса» по тендеру на получение лицензий на 3G-связь.

По результатам торгов оператор «Астелит» стал победителем конкурса на 3G-связь по первому лоту, увеличив стартовую стоимость лицензии с 2,708 млрд грн до 3,355 млрд грн. Второй лот достался оператору «МТС Украина» за 2,715 млрд грн, а третий – «Киевстару» за 2,7 млрд грн.

Согласно условиям конкурса, трем победившим операторам также необходимо будет взять на себя расходы, связанные с проведением конверсии, общая стоимость которой оценивается в 1,6 млрд грн. При этом предусматривается, что сумма может изменяться в зависимости от инфляции.

Операторы должны будут в течение 18 месяцев после проведения конкурса запустить сеть третьего поколения на территории всех областных центров Украины, а в течение 6 лет – на территории всех районных центров и всех населенных пунктов с населением более 10 тысяч человек.