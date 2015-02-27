Псевдовласть Крыма "национализировала" имущество "Киевстара"

Крымское имущество украинского мобильного оператора "Киевстар" «национализировано» и включено в собственность республики, сообщил в пятницу псевдоглава Крыма Сергей Аксенов, передает РИА Новости.

"Имущество "Киевстара" перешло. Общество не перерегистрировалось в российское законодательное поле, не выплачивает зарплату. Имущество на данный момент брошено, но территориально находится на территории республики Крым", — сказал Аксенов журналистам.

В пресс-службе "Киевстара" заявили, что все имущество компании, находящееся на территории Крыма, по закону продолжает оставаться частной собственностью «Киевстар», и оны «будут анализировать все доступные юридические инструменты для защиты своих прав и интересов».

«В данный момент Киевстар не осуществляет деятельность в Крыму. Это связано с вынужденным отключением сегмента сети на полуострове от основной инфрастурктуры еще в августе 2014 года, после вторжения в офис Киевстар в Симферополе и попытки установить постороннее оборудование», - отмечают в сообщении.

В компании добавляют, что в соответствии с требованиями учета, все оборудование сети было списано с баланса «Киевстар» на сумму 13 миллионов долларов США».

Всем сотрудникам был предложен переезд в другие области Украины или увольнение с выплатой компенсации.

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Как сообщал УНИАН, в августе 2014 года неизвестные вооруженные лица захватили офис «Киевстара» в Симферополе и начали устанавливать собственную аппаратуру на телеком-оборудовании компании. Оператору пришлось прекратить предоставления услуг связи на территории оккупированного Крыма.

Справка УНИАН. 16 марта состоялся нелегитимный референдум по вопросу о статусе Крыма, по итогам которого самопровозглашенная крымская власть заявила, что за присоединение к Российской Федерации проголосовали 96,6% жителей автономии.

21 марта президент России Владимир Путин подписал закон о присоединении Крыма и Севастополя к России на правах субъектов федерации.