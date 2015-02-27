Турция построит первый в мире подводный трехъярусный тоннель

Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу представил проект нового трехъярусного тоннеля длиной 6,5 км под проливом Босфор в Стамбуле.

Проект строительства получил название "Большой стамбульский тоннель" и является первым в мире трехъярусным туннелем, проходящим под водой, пишет Украинская правда со ссылкой на milliyet.

Тоннель проложат на глубине 110 м. Через него будут проходить одна железнодорожная и две автомобильные магистрали, которые сократят время в пути между двумя частями Стамбула до 14 минут.

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Тоннель соединит между собой все три стамбульских аэропорта и железнодорожные маршруты, которые проходят через город. Его пропускная способность составит 6,5 млн пассажиров в год.

Стоимость проекта составляет $3,5 млрд. Строительство тоннеля планируется завершить к 2020 году.