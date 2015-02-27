Украинские дороги требуют 60 млрд гривень ежегодно

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») оценивает потребность в финансировании автомобильных дорог для осуществления ремонтных работ в 50-60 млрд грн ежегодно.

Об этом сообщил директор департамента развития дорог «Укравтодора» Сергей Цепелев на Форуме развития инфраструктуры Украины.

«За последние 10 лет критический уровень недофинансирования привел к тому, что для сохранения существующей сети автодорог нам сейчас необходимо 565 млрд грн, а ежегодно - около 50-60 млрд грн», - сказал Цепелев.

Согласно действующим нормам и стандартам, по словам Цепелева, ежегодно необходимо выполнять работы по текущему и капитальному ремонту на 5 тыс. км автомобильных дорог государственного значения и 36 тыс. км дорог местного значения, при этом темпы выполнения таких работ в настоящее время неудовлетворительные. В частности, свыше 150 тыс. км из 170 тыс. км дорожной сети общего пользования Украины нуждаются в капитальном и текущем ремонте или реконструкции.

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«Состояние дорог неудовлетворительное, 90% дорог требует капитального и текущего ремонта», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, «Укравтодор» оценивает убытки от разрушения дорог в результате боевых действий в Луганской и Донецкой областях в 4,7 млрд грн.

«Укравтодор» в 2014 году ликвидировал 3,18 млн кв. м ям на площади дорожного полотна суммарной протяженностью почти 40 тыс. км из 4,81 млн кв. м выбоин на площади протяженностью более 53 тыс. км, что составило 66% от общей площади деформации.

В декабре 2014 года вице-премьер-министр Украины Валерий Вощевский заявил, что в условиях бюджетного дефицита в 2015 году финансирование строительства новых объектов инфраструктуры осуществляться не будет.

Общая сумма бюджетного финансирования «Укравтодора» на 2015 год установлена на уровне 20,826 млрд грн. В частности, на развитие и содержание дорог в госбюджете предусмотрено 3,405 млрд грн, тогда как 17,41 млрд грн будет направлено на выполнение долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным государством или под государственные гарантии, на развитие сети автомобильных дорог общего пользования.

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Справка УНИАН. Источниками бюджетного финансирования дорожной отрасли в Украине являются акцизный налог с нефтепродуктов и транспортных средств, ввозная пошлина на нефтепродукты, транспортные средства и шины к ним, а также плата за проезд автомобильными дорогами транспортных средств и других машин и механизмов, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные.