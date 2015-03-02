На железнодорожном пути в Мариуполь усиливают охрану

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Сейчас охрану объектов железнодорожной инфраструктуры в зоне АТО, кроме стрелков ведомственной военизированной охраны и транспортных милиционеров, обеспечивают бойцы Национальной гвардии Украины. Так, во время инспекции специалисты определили работы, которые железнодорожники будут осуществлять, помогая бойцам Нацгвардии. Это обеспечение необходимого освещения объектов, выделения помещений и предоставление стройматериалов для обустройства охранных сооружений и др.", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что также определены дополнительные 15 объектов, которые нуждаются в охране. Среди них мосты и путепроводы, а также тяговые подстанции и посты электрической централизации, которые необходимы для железнодорожного сообщения с Мариуполем.