Проезд в автобусах Харькова подорожает на 1-1,5 гривни

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Согласно сообщению, стоимость проезда в городских пассажирских автобусах вырастет на 1-1,5 грн и коснется практически всех маршрутов.

"Мы сдерживали ситуацию, сколько могли. Но когда произошел последний скачок стоимости топлива, это потеряло всякий смысл: почти на всех предприятиях заправить автобус в день стоит больше, чем ежедневная выручка, которую они получают. Это не считая расходов на запчасти и зарплаты. Поэтому повышение стоимости проезда - это вынужденная мера, иначе эти предприятия просто остановятся", - цитирует пресс-служба заместителя Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгения Водовозова.

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Он также сообщил, что в связи с повышением стоимости проезда власть потребует от перевозчиков вернуть на маршруты низкопольные большие автобусы, которые сейчас временно заменили маршрутками, а также восстановить обычные интервалы движения подвижного состава.

Вместе с тем, стоимость проезда в автобусах на так называемых социальных маршрутах, где билет стоит 1 грн, на сегодняшний день остается неизменной и в ближайшее время не изменится.

Заместитель Харьковского городского головы также сообщил, что городские власти уже получили заявку на повышение стоимости проезда в трамваях и троллейбусах, но окончательные цифры пока не утверждены. Метрополитен, по словам заместителя городского головы, заявку на повышение стоимости проезда не подавал.